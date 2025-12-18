Un adolescente de 15 años asaltó a una mujer y la amenazó con un cuchillo

Un adolescente de 15 años fue registrado por las cámaras del 911 cuando intentaba sustraerle las pertenencias a una mujer en la calle. El hecho se registró durante las últimas horas en la intersección de las calles Blas Parera y Solares del barrio Müller y se le secuestró un arma blanca que llevaba entre sus ropas.

El operativo se desplegó cuando un operador del sistema de cámaras de videovigilancia advirtió que el joven había intentado cometer un asalto mediante amenazas. Con esa información, los efectivos se hicieron presentes en el lugar y lograron la aprehensión del sospechoso, además del secuestro del elemento punzocortante.

El adolescente fue trasladado junto a lo incautado a sede policial y quedó a disposición de la justicia.