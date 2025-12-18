Un camionero murió tras perder el control y chocar contra un árbol

Un hombre murió luego de haber perdido el control del camión que conducía y chocar contra un árbol, en un trágico hecho ocurrido en las últimas horas en la Ruta 8, entre las localidades de Paso del Durazno y Reducción.

Se trasladaba a bordo de un transporte con acoplado que llevaba cal hidratada y se salió de la calzada.

Por estas horas, se investigan las causas que provocaron el siniestro y trascendió que un servicio de emergencias se hizo presente en el lugar y constató el fallecimiento del conductor, quien aún no fue identificado.