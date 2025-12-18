Un hombre irrumpió en una casa de Carlos Paz y terminó detenido

Un hombre de 30 años de edad fue detenido por personal policial tras haber ingresado a una vivienda en Carlos Paz. Todo ocurrió minutos antes de las 8 de la mañana en un domicilio ubicado en la calle Roque Sáenz Peña del barrio José Muñoz, se investiga si se trató de un intento de usurpación.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron la puerta de la vivienda dañada y dieron con un sujeto de 30 años, que se hallaba en el interior de la propiedad y tenía en su poder cinco cerraduras, un organizador de tornillos y un martillo.

Se secuestraron los elementos relacionados al hecho y se ordenó el traslado del hombre, quien quedó a disposición de la justicia.