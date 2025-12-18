Un hombre subió a un ascensor y murió tras haber sufrido un infarto

Un hombre se infartó cuando bajaba por el ascensor de su edificio y murió. El trágico hecho se registró este jueves en horas de la mañana en un inmueble ubicado en Ovidio Lagos al 200 del barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba.

Se llamó inmediatamente al servicio de emergencias y se debió abrir la puerta del elevador para dar con el sujeto, quien ya había perdido los signos vitales y no reacción a los primeros auxilios.

Finalmente, se constató su fallecimiento en el lugar de los hechos.

De acuerdo a las informaciones que se conocieron, el hombre contaba con antecedentes de problemas cardíacos.