Un naranjita llevaba un arma blanca y fue detectado en un operativo policial

Anoche, alrededor de las 20, personal policial que realizaba patrullaje preventivo intervino en calle Teniente General Donato Álvarez al 9500, en barrio Villa Allende Parque, donde fue interceptado un hombre de 54 años que se desempeñaba como naranjita en la vía pública.

Durante la identificación, los efectivos constataron que el hombre se encontraba en infracción al Código de Convivencia Ciudadana. En el marco de un palpado preventivo, se halló entre sus prendas una cuchilla con mango de plástico, además de un chaleco refractario de color verde, elementos que fueron secuestrados.

El procedimiento concluyó con el traslado del hombre y los elementos incautados, que quedaron a disposición de la autoridad competente para la continuidad de las actuaciones correspondientes.