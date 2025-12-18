Un taxista fue detenido por vender cocaína bajo la modalidad delivery

Tras reiterados llamados al Centro de Denuncias Anónimas del Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevaron adelante cuatro allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad de Córdoba, que culminaron con la detención de un taxista acusado de comercializar cocaína mediante entregas pactadas.

El operativo se inició anoche, cuando un hombre de 38 años fue interceptado en la intersección de Dr. José Pizarro e Isaac Chavarría, en barrio Ciudadela. En ese lugar se secuestraron 286 dosis de cocaína, $1.003.760 en efectivo, psicofármacos, una balanza digital, un automóvil y otros elementos relevantes para la investigación.

En forma paralela, la FPA concretó procedimientos en viviendas ubicadas en Enfermera Clermont al 200 y avenida Colón al 3100, en barrio Alberdi; Sagrada Familia al 400, en Villa Alberdi; y Aguirre Cámara al 100, en Alto Alberdi.

Durante los registros, los investigadores incautaron 1.911 dosis de cocaína, dos balanzas digitales, $599.000 y distintos elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

De acuerdo a la pesquisa, el hombre utilizaba su trabajo como taxista para distribuir la droga, acordando previamente con los clientes las cantidades y los precios para concretar la entrega. El detenido y la totalidad de las evidencias quedaron a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno.