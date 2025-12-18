Una mujer se encontró una serpiente de coral en su cochera

Este jueves por la mañana, una mujer alertó a las autoridades tras encontrar una serpiente en la cochera de su vivienda, ubicada sobre calle Pincen al 1200, en barrio Parque República, en la ciudad de Córdoba.

Hasta el lugar se hizo presente personal de la Patrulla Ambiental, que al inspeccionar el sector constató que se trataba de una serpiente de coral, identificable por su característica coloración roja, negra y blanca.

Ante la situación, los efectivos llevaron adelante un operativo de captura segura, con el objetivo de resguardar tanto a la propietaria del inmueble como al animal. El procedimiento se desarrolló sin inconvenientes.

Luego de ser capturada, la serpiente fue trasladada para su resguardo, quedando bajo control de las autoridades competentes, que evaluarán su posterior liberación en un entorno natural adecuado.