Atraparon a un ladrón que intentó robar una moto frente a la Terminal

Un delincuente fue detenido este mediodía frente a la Terminal de Villa Carlos Paz en el momento en que intentaba llevarse una moto. Lo vieron a través de las cámaras de seguridad y lo atraparon infraganti.

El hecho ocurrió en el estacionamiento ubicado frente a la calle Alvear y trascendió que estaba forzando el tambor de arranque del rodado. Cuando los efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar, intentó darse a la fuga y fue aprehendido a escasos metros.

En su poder, llevaba una ganzúa y una tijera para cortar los cables de arranque.

Según pudo conocer EL DIARIO, el sujeto cuenta con antecedentes penales por robos de motos y fue trasladado a la comisaría local por el personal del escuadrón motorizado de la Departamental Punilla.