Blas Correas: Quieren llevar a juicio a Mosquera y otros diez funcionarios

La Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 2° Nominación, a cargo del fiscal Franco Mondino, pidió la elevación a juicio de la causa contra once funcionarios investigados por el encubrimiento del crimen de Valentino Blas Correas, ocurrido el 6 de agosto de 2020 en Córdoba.

Entre los acusados, se encuentra el ex ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Alfonso Mosquera; el ex subsecretario de Coordinación y Planificación Estratégica, Lucas Sebastián Mezzano (actualmente en el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad); y el ex comisario mayor Gonzalo Leonardo Cumplido, quien entonces se desempeñaba como subdirector general de Seguridad dentro de la Policía.

La lista también incluye Norberto González, Emmanuel Alejandro Fachisthers, Natalia Soledad Márquez, Melisa Janet Escalante, Ezequiel Daniel Eduardo Henot, Leonardo Alejandro Martínez y Rodrigo Emanuel Toloza, imputados por abuso de autoridad y omisión de auxilio. A la oficial principal Natalia Soledad Márquez, también se la acusa de haberle dado dos patadas en el tobillo derecho a Camila María Toci, quien viajaba con Blas Correas,.

En tanto, el ex comisario mayor Gonzalo Leonardo Cumplido está acusado de encubrir el «plantado» de un arma de fuego en la escena del crimen para desviar la investigación y proteger a los policías involucrados. Por su parte, Mosquera está sospechado de ofrecer y entregar un auto Toyota Corolla, con seguro y tickets de nafta, a Cumplido, para ocultar lo sucedido.

En el mismo sentido, el ex comisario mayor Víctor Rubén Di Stéfano está acusado de autorizar el ingreso de personal jerárquico a la sala de videovigilancia para ver las grabaciones del hecho.