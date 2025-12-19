Brutal: Una joven fue apuñalada a la salida de una fiesta en Villa San Nicolás

Una adolescente de 15 años fue apuñalada durante una brutal pelea registrada en Villa San Nicolás y terminó internada. El hecho ocurrió el sábado pasado a la salida de una fiesta y quedó registrado en un video, donde puede verse un enfrentamiento que involucra a varios jóvenes.

La menor sufrió una perforación en el pulmón y fue trasladada hacia el Hospital de Malagueño.

La joven agredida relató en diálogo con El Doce cómo se produjo el ataque: «Dijo que quería pelear un mano a mano conmigo. Alguien le pasó el cuchillo a ella, creo que una de las amigas, y estaba poseída, me apuñala, se meten todos y la logran sacar y ahí empezaron a pelear su grupo y mi grupo».

Testigos contaron que en medio de la discusión, hubo forcejeos, patadas y trompadas hasta que la adolescente cayó al piso.

«Me quedó parte del cuchillo adentro. El lunes fue el peor día, fue todo muy feo, no podía levantarme de la cama del hospital, no podía respirar bien»; añadió la víctima, quien estuvo internada durante tres días.

La familia exige que haya justicia y denunció que sufrieron amenazas de parte de allegados a la agresora. Según trascendió, en estos momentos, la chica se encuentra en libertad y se abrió una investigación judicial.