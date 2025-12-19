Cayó banda narco que usaba un geriátrico para esconder drogas

Leones/Marcos Juárez. Un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) terminó con la detención de cinco integrantes de una organización narco familiar en las localidades de Leones y Marcos Juárez, en el sur de Córdoba. Entre los arrestados hay tres hermanos y, según la investigación, usaban un geriátrico como depósito de estupefacientes.

De acuerdo a lo que informó la propia fuerza, la banda tenía tres puntos de venta y tres de guardado de drogas, que fueron cerrados tras los allanamientos. Los procedimientos se realizaron en los barrios La Fortuna, Centro y Sur de Marcos Juárez, y en la zona Sur de Leones.

Entre los detenidos hay dos hombres de 32 y 35 años y tres mujeres de 33, 35 y 45 años. En los allanamientos, la FPA secuestró 135 dosis de marihuana, 23 de cocaína, $693.000 en efectivo, una escopeta calibre 16, dos autos y elementos clave para la causa.

Uno de los datos más impactantes es que en uno de los domicilios donde la banda almacenaba sustancias funcionaba un geriátrico. Además, el principal investigado vendía estupefacientes en su casa bajo la modalidad de “kiosco” y también hacía delivery.

Según data en la investigación, ese hombre había sido condenado por narcotráfico en 2018. Tras recuperar la libertad, volvió a dedicarse al narcomenudeo y ahora fue arrestado nuevamente.

Todo lo secuestrado y los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con sede en Marcos Juárez (El Doce TV).