Crece la preocupación por el estado de salud de Christian Petersen

El estado de salud del chef Christian Petersen se habría agravado en las últimas horas luego de haber sido internado en terapia intensiva con un cuadro de falla multiorgánica.

El célebre cocinero sufrió una descompensación mientras ascendía al volcán Lanín junto a su esposa y un grupo compuesto por diez personas y aseguran que el examen toxicológico habría dado positivo.

Un clima de total hermetismo rodea a su internación y Petersen permanece alojado en un centro asistencial de San Martín de los Andes, ya que su delicado cuadro imposibilitó que fuese trasladado a la ciudad de Buenos Aires.

Según pudo conocerse, mientras participaba de una excursión de montaña junto a guías especializados, el chef comenzó a sentirse mal y mostró una actitud extraña en la base del volcán, donde se sacó las medias y los zapatos, y llegó a correr descalzo por la nieve a pesar de las bajas temperaturas. Ante el comportamiento, se decidió brindarle asistencia y evacuarlo del lugar.

Por estas horas, permanece alojado en la unidad de terapia intensiva conectado a un respirador artificial.

De acuerdo a las versiones que se conocieron, habría consumido algún tipo de sustancia que había complicado su salud.