Detuvieron a un “naranjita” por exigir dinero para estacionar en Cerro de las Rosas

Un hombre mayor de edad fue detenido durante la madrugada de este martes en barrio Cerro de las Rosas, acusado de exigir dinero a un conductor para permitirle estacionar su vehículo en la vía pública.

El procedimiento se registró alrededor de las 4 de la mañana en calle Rafael Núñez al 4900, donde efectivos policiales intervinieron tras la denuncia de un automovilista. Según manifestó el damnificado, propietario de un Chevrolet Prisma, el sujeto —que se desempeñaba como “naranjita”— le exigía el pago de cinco mil pesos al momento de intentar estacionar.

Ante la situación, el personal policial actuó de manera inmediata, logró cesar la conducta y procedió a la aprehensión del hombre. Posteriormente, fue trasladado a sede policial por infracción al Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba.