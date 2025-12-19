Frustraron un robo en una casa de Carlos Paz, hay dos detenidos

Dos jóvenes fueron detenidos en las últimas horas luego de haber intentado entrar a robar en una casa de Villa Carlos Paz.

El hecho ocurrió el jueves pasado alrededor de las 21 horas en la calle Alfonsina Storni del barrio La Quinta y fueron sorprendidos por personal del Comando de Acción Preventiva de la Departamental Punilla.

Los sujetos tienen 27 y 23 años y cuando los uniformados se hicieron presentes en el lugar, uno estaba dentro del domicilio y el otro en el exterior y no supieron explicar qué hacían allí.

Cuando intentaron controlarlos, se mostraron agresivos y forcejaron con los efectivos.

En su poder, llevaban una pinza (tipo pico de loro) y se se ordenó su aprehensión y posterior traslado hacia la comisaría local.