Hallaron una moto oculta entre las malezas a la vera de la Ruta E-55

Una motocicleta fue encontrada abandonada en la ruta E-55 a la altura de Bialet Massé. Se trata de una Motomel 110cc. que había sido escondida entre las malezas en las inmediaciones del puente sobre el Río Cosquín.

El personal policial dio con el rodado alrededor de las 20 horas mientras se hacía un patrullaje por la zona.

Al verificar el rodado por el sistema policial, no se registraron novedades y se procedió al resguardo de la motocicleta.