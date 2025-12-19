Justicia por Samuel: Marcharán hasta la comisaría de Bialet Massé

Los familiares y amigos de Samuel Tobares, el joven que murió durante un control policial a la vera de la Ruta 38 en Villa Parque Siquiman, se movilizarán este sábado 20 de diciembre hacia la comisaría de Bialet Massé. La marcha pacífica exigirá justicia y que se den a conocer las pruebas recolectadas por la investigación durante las últimas semanas.

Dos policías se encuentran detenidos e imputados por la muerte del joven, ocurrida el pasado 23 de noviembre.

La convocatoria está prevista a las 18 horas y se desarrollará luego que trascendiera el resultado de la autopsia, la cual reveló que Samuel presentaba múltiples golpes en el cuerpo y que falleció a causa de un «shock generado por el estrés» durante la reducción policial, agravado por una cardiopatía preexistente y por el consumo de cocaína (sustancia que se detectó en la sangre).

El estudio médico reveló que Tobares presentaba golpes en el pecho y el cuello, lesiones que podrían ser compatibles con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) realizadas por el personal policial.

Sin embargo, la familia sostiene que hubo «un exceso en el uso de la fuerza» por parte de los policías involucrados, quienes se encuentran privados de su libertad por disposición de la Fiscalía de Segundo Turno de Villa Carlos Paz.