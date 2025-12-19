Mató a su hermano de 26 puñaladas durante una pelea por la herencia

Un brutal hecho de violencia conmociona a la provincia de Tucumán, donde un hombre asesinó de 26 puñaladas a su propio hermano en la ciudad de Banda del Río Salí, luego de una fuerte discusión vinculada a una herencia familiar.

Según las primeras informaciones, el hecho se registró dentro de una vivienda en los primeros minutos de la madrugada del jueves, luego de que la víctima Juan Alberto Rodríguez, la víctima de 62 años, y el agresor, Julio César Rodríguez, mantuvieran un enfrentamiento verbal cuya violencia escaló rápidamente.

“La víctima habría estado ingiriendo bebidas alcohólicas y habría sido increpado por su hermano. La fuerte discusión escaló en violencia y tuvo un desenlace fatal”, detallaron desde el Centro de Monitoreo de la localidad tucumana.

La disputa tenía como trasfondo la venta de una casa familiar, ya que Juan Alberto, la víctima, exigía que vendan el inmueble para poder cobrar su parte de la herencia. Los hermanos residían en localidades distintas. Juan Alberto vivía en la ciudad de Alderetes, mientras que Julio César habitaba la casa en la que ocurrió el crimen, según detalló el medio La Gaceta de Tucumán.

Fuentes policiales indicaron que el agresor se oponía a vender la casa porque sostenía que su hermano tenía problemas con el consumo de alcohol y no quería que usara el dinero para eso. Justamente, esa misma noche, la víctima habría estado ingiriendo bebidas alcohólicas previo a que comenzada el enfrentamiento verbal.

Desde el Centro de Monitoreo de Banda del Río Salí señalaron que, tras un llamado al 911, una ambulancia del servicio de emergencias 107 acudió al lugar y confirmó el fallecimiento del Juan Alberto, quien presentaba múltiples heridas de arma blanca.

Cuando los efectivos policiales llegaron a la casa, Julio César Rodríguez reconoció el homicidio, entregó el cuchillo que había usado y habría confesado: “Estaba harto de mi hermano”.

Rosario Luna, vecina del agresor, contó que vio a los dos hombres manteniendo una discusión verbal en la vereda y que luego entraron a la casa. Fue el hijo del fallecido quien minutos más tarde salió para pedir ayuda.

“Lo único que observamos es que Julio estaba sentado en la vereda de la casa cuando llegó su hermano, que aparentemente se encontraba alcoholizado. Comenzaron a discutir, ingresaron a la vivienda y, minutos después, el hijo del fallecido empezó a gritar pidiendo auxilio. Luego supimos que lo había asesinado”, relató la mujer en diálogo con el medio local.

La causa quedó a cargo del fiscal Pedro Gallo, de la Unidad Fiscal de Homicidios I. Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que este viernes se realizará la audiencia de formulación de cargos contra el acusado, donde se conocerán más detalles sobre su situación procesal y las medidas que dispondrá la Justicia.