Otro soldado se suicidó: es el tercer caso en una semana

Mendoza. Facundo Gabriel Lima, un soldado voluntario del Ejército Argentino, murió el jueves por la tarde tras dispararse con un arma que sería de su padre, personal penitenciario, en la provincia de Mendoza. Intervienen en la investigación la Policía Científica provincial y la Oficina Fiscal N.º 1 de Las Heras.

Este caso representa el tercer episodio de este tipo registrado en el ámbito militar durante la última semana, una situación que provocó alerta en el Gobierno, y la puesta en marcha de un convenio para atender este tipo de situaciones.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, le solicitó al Estado Mayor Conjunto que envíe un mensaje con un video adjunto de especialistas que llegue durante el fin de semana a todo el personal civil y militar para saber cómo contener detectar y gestionar situaciones potencialmente graves.

Sobre el hecho de Mendoza, y de acuerdo con la información preliminar, el arma que provocó la muerte pertenecía al padre del soldado, quien revistaba en el Liceo Militar General Espejo. Las circunstancias exactas del disparo mortal están bajo análisis judicial. En el momento del hecho, Lima no se encontraba en funciones ni dentro de la instalación militar.

El soldado había ingresado al Ejército Argentino el 5 de octubre de 2020 y prestaba servicios en el Liceo Espejo. Se hallaba con licencia psiquiátrica, cuya renovación cada quince días se mantenía desde aproximadamente un mes y medio, según fuentes oficiales.

La muerte de Lima se suma a otros dos hechos comparables que marcaron la semana en el ámbito de las Fuerzas Armadas. El miércoles, el suboficial principal Juan Pereira fue hallado sin vida en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en Corrientes. Pereira, de unos 50 años y con más de 28 años de servicio, fue encontrado en la madrugada y se dio aviso inmediato a las autoridades.

El primer episodio ocurrió el martes, cuando un efectivo militar asignado a tareas de seguridad en la Residencia Presidencial de Olivos fue hallado sin vida en un puesto interno, según confirmó oficialmente Presidencia. Personal médico constató el fallecimiento tras la activación inmediata de los protocolos correspondientes.