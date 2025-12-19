Salió de la cárcel y se puso a vender drogas, ocurrió en Cosquín

La Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo a un hombre que se encontraba con libertad condicional y se dedicaba a vender drogas en una plaza de Cosquín. Se hizo un despliegue policial en la intersección de las calles Salta y San Martín, en pleno centro, donde se secuestraron varias dosis de marihuana.

El sujeto tiene 43 años y tenía en su poder dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la causa.

Según pudo conocerse, es reincidente en la venta de estupefacientes y comercializaba las sustancias en la Plaza San Martín.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Cosquín supervisó el trabajo del personal de la FPA y ordenó el traslado del detenido y la remisión de lo secuestrado a la sede judicial.