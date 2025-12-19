Secuestran una tonelada de carne y detienen a cuatro personas en Seeber

Personal de la Patrulla Rural Norte, destacamento Brinkmann, llevó adelante un procedimiento en la localidad de Seeber, departamento San Justo, que culminó con la aprehensión de tres hombres y una mujer y el secuestro de aproximadamente 1.000 kilos de carne vacuna, en el marco de una causa por faenamiento y transporte ilegal de animales, según los artículos 115, 116 y 118 del Código de Convivencia Ciudadana.

El operativo se concretó tras tareas investigativas vinculadas a la comercialización de carne proveniente de animales caídos y enfermos, que era distribuida en la región. En ese contexto, los efectivos montaron un dispositivo de seguridad y sorprendieron infraganti el traspaso de carne vacuna envasada desde una camioneta Toyota Hilux y un utilitario Peugeot Partner hacia un vehículo Ford equipado con cámara de frío.

Durante el procedimiento se identificó a cuatro personas mayores de edad, oriundas de las ciudades de Brinkmann (Córdoba) y Santa Fe capital. Todos quedaron aprehendidos y fueron trasladados a la alcaldía de la Comisaría de Brinkmann, quedando a disposición del Juez de Paz de Seeber.

Además del secuestro de la carne —cuyo peso fue estimado en cerca de una tonelada—, la Policía incautó los tres vehículos utilizados para el traslado. Por disposición de la autoridad competente, se procedió al decomiso urgente de la totalidad de la carne secuestrada, debido al riesgo sanitario que implicaba su comercialización.