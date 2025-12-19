Susto en Tanti: motociclista cayó al frenar para evitar una colisión

Un accidente simple se registró en la tarde del jueves 19 de diciembre en la localidad de Tanti, sin que se reportaran personas lesionadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:00 horas en calle El Gorrión, cuando un hombre de 40 años, que circulaba a bordo de una motocicleta Yamaha XTX 125 cc, perdió el control del rodado al frenar de manera repentina para evitar colisionar con una camioneta que salía de un garaje.

Como consecuencia de la maniobra, el motociclista cayó sobre la calzada. Afortunadamente, no sufrió lesiones de consideración.

En el lugar trabajó personal de Seguridad Ciudadana junto a la ambulancia local, que asistió preventivamente al conductor. Tras la evaluación médica, no fue necesario su traslado a un centro de salud.