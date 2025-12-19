Tragedia en Tanti: un motociclista murió tras chocar con una camioneta

Esta madrugada, personal policial y un servicio de emergencias acudieron a la Ruta 28 y Las Rosas, en jurisdicción de Tanti, donde constataron el fallecimiento de un motociclista de 28 años.

Según se informó, el joven se desplazaba en una motocicleta Honda Tornado cuando, por causas que aún se investigan, impactó contra una camioneta Ford Ranger, conducida por un hombre de 43 años. A raíz del violento choque, el conductor del rodado menor sufrió heridas fatales y murió en el lugar.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que trabaja para determinar la mecánica del hecho.