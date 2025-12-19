Un ladrón intentó abrir una camioneta en el Centro Viejo

Un hombre de 43 años fue detenido cuando intentaba forzar una camioneta estacionada en Villa Carlos Paz. El hecho ocurrió anoche alrededor de las 23 horas en la intersección de las calles Sarmiento y José H Porto, en la zona del Centro Viejo.

El personal policial aprehendió al sujeto que manipulaba la cerradura de una camioneta Toyota Hilux, la cual se hallaba en el estacionamiento del supermercado Becerra.

Al notar la presencia policial, el sospechoso huyó y fue alcanzado en las inmediaciones del lugar.

Se lo trasladó a la sede policial y se secuestraron un inhibidor y herramientas varias relacionados al hecho. Queda a disposición del Magistrado Interviniente.