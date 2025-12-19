Un trabajador murió aplastado por una tolva, ocurrió en Arroyito

El fallecimiento de un trabajador sacudió a la localidad de Arroyito, en el interior de Córdoba. Por la tarde de ayer, un hombre de 38 años perdió la vida tras ser aplastado por una tolva, mientras trabajaba en una propiedad agraria.

Pese a la rápida intervención médica, resultó imposible reanimar a la víctima debido a la gravedad del impacto recibido. Las autoridades informaron que otro empleado, de 48 años, estaba presente durante el desarrollo de la tragedia, y era quien se encargaba de guiar la maquinaria.

Actualmente, se lleva adelante una investigación judicial con el fin de determinar la mecánica del suceso. Buscan establecer si existieron fallas técnicas o descuidos que derivaran en tal desenlace. Cabe destacar que no es la primera vez que ocurre un hecho de esta índole en Córdoba.



