Varios detenidos relacionados al robo de conductores de app de viajes

En las últimas horas, personal de la Dirección Coordinación de Brigadas Civiles de la Policía de la Provincia de Córdoba procedió a varias ordenes de allanamientos en los barrios La Madrid, Inaudi, Talleres Sud y La Toma de la capital cordobesa.

En los diferentes operativos se detuvo a seis hombres de entre 20 y 50 años. Estos procedimientos están relacionados a distintos delitos que se investigan, entre ellos el robo a choferes de aplicaciones de Uber y Didi, amenazas, coacción y homicidio simple en grado de tentativa.

En dichos operativos se procedió al secuestro de más de 30 dosis de cocaína y marihuana, varios teléfonos celulares y dinero. Asimismo, se incautó un revólver calibre 22, entre otros elementos.

Posteriormente, los aprehendidos fueron trasladados a sede policial junto a lo secuestrado, quedando a disposición del magistrado interviniente.