Allanamientos en Villa María y Villa Nueva por robos tipo “levantaportones”

Personal de la División Investigaciones llevó adelante esta mañana una serie de allanamientos en Villa María y Villa Nueva, por orden de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple Nº 1, a cargo de la Dra. Silvia Maldonado, con secretaría de la Dra. María E. Barra. Las medidas se desarrollaron en el marco de una causa iniciada tras la denuncia de un vecino de Villa Nueva, quien fue víctima del robo de su motocicleta luego de que forzaran el portón de acceso a su vivienda en horas de la madrugada del 26 de noviembre.

Como resultado de los procedimientos, un joven de 17 años fue trasladado por su presunta participación en los delitos de violación de domicilio y hurto. Otros dos adolescentes fueron identificados y quedaron a disposición de la SeNAF para el resguardo pertinente. También se secuestró una motocicleta BMW de 700 c.c., además de prendas de vestir y teléfonos celulares que serán sometidos a peritaje.

Las autoridades continúan reuniendo información para determinar si los tres jóvenes tienen vínculo con otros hechos cometidos bajo la misma modalidad en la región, siguiendo las directivas judiciales vigentes.