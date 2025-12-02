Carlos Paz: Le darán el último adiós al joven que donó sus órganos

La familia de Alesio Logullo, quien falleciera el 29 de noviembre en Carlos Paz, agradeció a la sociedad tras haber logrado juntar los fondos necesarios para su cremación a través de las donaciones. Tras su partida, se hizo una ablación histórica en el Hospital Sayago y los órganos del joven ayudarán a salvar a varias personas..

El operativo de ablación, uno de los más importantes realizados en la ciudad, se desarrolló durante el domingo pasado con la participación de equipos médicos especializados.

El joven, de 27 años, había sido encontrado inconsciente en una vivienda de barrio Miguel Muñoz tras sufrir una convulsión y un golpe en la cabeza. Recibió maniobras de RCP y recuperó la conciencia por unos minutos, pero finalmente se confirmó su fallecimiento en horas de la madrugada. Su familia decidió donar sus órganos, lo que permitió concretar once procedimientos quirúrgicos coordinados con Incucai y centros de alta complejidad.

Para cubrir los gastos de la cremación en el Crematorio Virgen de la Merced, en Toledo, allegados y familiares pusieron en marcha una campaña solidaria que permitió juntar el dinero en apenas algunas horas.