Carlos Paz: Piden ayuda para cremar al joven que donó sus órganos

La familia de Alesio Logullo, el joven fallecido el 29 de noviembre en Carlos Paz impulsa una colecta solidaria para afrontar los costos de su cremación, luego de que sus órganos fueran donados para salvar a varias personas. El operativo de ablación, uno de los más importantes realizados en el Hospital Sayago, se desarrolló durante el domingo con la participación de equipos médicos especializados.

El joven, de 27 años, había sido encontrado inconsciente en una vivienda de barrio Miguel Muñoz tras sufrir una convulsión y un golpe en la cabeza. Recibió maniobras de RCP y recuperó la conciencia por unos minutos, pero finalmente se confirmó su fallecimiento en horas de la madrugada. Su familia decidió donar sus órganos, lo que permitió concretar once procedimientos quirúrgicos coordinados con Incucai y centros de alta complejidad.

Para cubrir los gastos de la cremación en el Crematorio Virgen de la Merced, en Toledo, allegados y familiares pusieron en marcha una campaña solidaria que ya circula por redes y grupos comunitarios. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del siguiente alias bancario:

Alias del padre de Alesio: rueca.reina.fama

Titular: Logullo Damián Eduardo — Banco Macro.

La iniciativa busca acompañar a la familia en un momento de profundo dolor y honrar el gesto humanitario del joven, cuyo aporte permitirá que otras personas continúen con vida.