Carlos Paz: un menor entró a una casa y arrojó un arma blanca al ser descubierto

Un joven de 14 años fue aprehendido este lunes por la noche en barrio Colinas, luego de ingresar sin permiso a una vivienda y abandonar allí una cuchilla de 25 centímetros.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:30, cuando vecinos alertaron sobre la presencia de un menor con actitud sospechosa en la zona. Al intentar identificarlo, el joven escapó y se metió en una casa cercana, donde fue alcanzado por personal policial.

El propietario de la vivienda manifestó que no conocía al menor y que este había dejado la cuchilla dentro de la propiedad en el momento en que ingresó. El arma fue secuestrada y el joven quedó a disposición del Juzgado de Menores.

En el operativo intervino personal del CAP policial.