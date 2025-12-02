Choque en Camino a 60 Cuadras dejó a un motociclista con heridas graves

Accidente con traslado penitenciario en Córdoba
Choque en Camino a 60 Cuadras dejó a un motociclista con heridas gravesEl hecho ocurrió en Camino a 60 Cuadras, kilómetro 11, donde un hombre impactó con una unidad que trasladaba a doce detenidos y fue derivado al Hospital de Urgencias.
Un motociclista resultó gravemente herido este martes luego de chocar contra un colectivo del Servicio Penitenciario en Camino a 60 Cuadras, a la altura del kilómetro 11. El hombre circulaba en una moto de 150 centímetros cúbicos cuando, por causas que aún se investigan, impactó contra la unidad oficial que trasladaba a doce detenidos desde un complejo carcelario.
El conductor sufrió un traumatismo de cráneo severo y recibió asistencia inmediata en el lugar antes de ser trasladado al Hospital de Urgencias, donde quedó bajo atención médica especializada.
En el sitio trabajaron cuatro móviles que se encargaron de reubicar a los detenidos y asegurar su retorno al establecimiento penitenciario, sin registrarse incidentes adicionales durante el procedimiento. Las autoridades buscan establecer con precisión las circunstancias que derivaron en el choque.