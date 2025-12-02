Choque en Camino a 60 Cuadras dejó a un motociclista con heridas graves

Un motociclista resultó gravemente herido este martes luego de chocar contra un colectivo del Servicio Penitenciario en Camino a 60 Cuadras, a la altura del kilómetro 11. El hombre circulaba en una moto de 150 centímetros cúbicos cuando, por causas que aún se investigan, impactó contra la unidad oficial que trasladaba a doce detenidos desde un complejo carcelario.

El conductor sufrió un traumatismo de cráneo severo y recibió asistencia inmediata en el lugar antes de ser trasladado al Hospital de Urgencias, donde quedó bajo atención médica especializada.

En el sitio trabajaron cuatro móviles que se encargaron de reubicar a los detenidos y asegurar su retorno al establecimiento penitenciario, sin registrarse incidentes adicionales durante el procedimiento. Las autoridades buscan establecer con precisión las circunstancias que derivaron en el choque.