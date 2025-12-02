Fue sometido a una cirugía

Cómo está el niño que fue atacado por tres perros en Córdoba

El hecho se produjo en el barrio Los Boulevares y la familia denuncia que faltaban medidas de seguridad.
martes, 2 de diciembre de 2025 · 09:51

Bastian, el niño que fue atacado por un tres perros pitbull en la ciudad de Córdoba se encuentra internado y fue sometido a una cirugía. El pequeño salvó su vida de milagro tras haber sufrido graves heridas en la cabeza, un brazo y una pierna

El hecho se registró en el barrio Los Boulevares y la familia denuncia que los dueños de los animales no habían tomado  medidas de seguridad y reclamó la intervención de la justicia.

De acuerdo a las informaciones que se conocieron, el menor se encontraba jugando a la pelota con su hermano cuando los canes se le abalanzaron encima y lo tiraron al suelo.

Tras el ataque, fue trasladado primero al Hospital Pediátrico y luego al Hospital de Niños, donde permanece internado.

«Fue un milagro. Él salió a jugar a la pelota y lo vimos tirado en el piso con los perros encima. Le vimos el hueco que tenía en la cabeza y nos imaginamos lo peor. La cirugía salió bien y ahora esperamos la segunda. Está consciente. Mis hijos no fueron a molestar a los perros, yo los vi, estaban sentados. El vecino los largó para que corran y cuando mi hijo se levantó para salir corriendo lo atacaron. El dueño no llegó nunca»; relató Carolina, la madre del menor.

Durante una entrevista con El Doce, la abuela del niño agregó: «Sentimos los gritos, salimos corriendo y él se hacía una bolita en el piso, pero el perro lo seguía atacando. Fue desesperante. Si el papá no estaba para sacarlos, no estaríamos contando este final».

