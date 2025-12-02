Cómo está el niño que fue atacado por tres perros en Córdoba

Bastian, el niño que fue atacado por un tres perros pitbull en la ciudad de Córdoba se encuentra internado y fue sometido a una cirugía. El pequeño salvó su vida de milagro tras haber sufrido graves heridas en la cabeza, un brazo y una pierna.

El hecho se registró en el barrio Los Boulevares y la familia denuncia que los dueños de los animales no habían tomado medidas de seguridad y reclamó la intervención de la justicia.

De acuerdo a las informaciones que se conocieron, el menor se encontraba jugando a la pelota con su hermano cuando los canes se le abalanzaron encima y lo tiraron al suelo.

Tras el ataque, fue trasladado primero al Hospital Pediátrico y luego al Hospital de Niños, donde permanece internado.

«Fue un milagro. Él salió a jugar a la pelota y lo vimos tirado en el piso con los perros encima. Le vimos el hueco que tenía en la cabeza y nos imaginamos lo peor. La cirugía salió bien y ahora esperamos la segunda. Está consciente. Mis hijos no fueron a molestar a los perros, yo los vi, estaban sentados. El vecino los largó para que corran y cuando mi hijo se levantó para salir corriendo lo atacaron. El dueño no llegó nunca»; relató Carolina, la madre del menor.

Durante una entrevista con El Doce, la abuela del niño agregó: «Sentimos los gritos, salimos corriendo y él se hacía una bolita en el piso, pero el perro lo seguía atacando. Fue desesperante. Si el papá no estaba para sacarlos, no estaríamos contando este final».