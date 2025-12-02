Condenaron a los líderes de Luz y Fuerza por desviar fondos millonarios

El Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba condenó a los máximos dirigentes del sindicato Luz y Fuerza en Córdoba, Gabriel Suárez, Jorge Molina Herrera y Fernando Navarro, por el delito de defraudación en perjuicio de los afiliados.

Para la justicia, los acusados desviaron millones de pesos del sindicato mediante cheques a proveedores y empleados.

Sin embargo, fueron absueltos por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos.

Gabriel Suárez recibió seis años de prisión como autor del delito de lavado de activos de origen ilícito y como coautor del delito de defraudación por administración fraudulenta, mientras que Jorge Molina Herrera fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión como coautor del delito de defraudación y Fernando Navarro, a 4 años y 6 meses de prisión como coautor del delito de defraudación por administración fraudulenta.

En tanto, Daniel Lozano recibió una pena de 4 años de prisión como coautor del delito de defraudación por administración fraudulenta; Roque Tapia, 4 años de prisión como coautor del delito de defraudación por administración fraudulenta; Alexis Fidelmo, 3 años de prisión condicional como partícipe necesario del delito de defraudación; José Galván, 3 años de prisión condicional como partícipe necesario del delito de defraudación y Martín López, 1 año de prisión condicional como partícipe necesario del delito de defraudación.