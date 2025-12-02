Córdoba: dos menores sorprendidos mientras levantaban el portón de un edificio

Dos menores de 12 y 13 años fueron detenidos esta mañana en barrio Alto General Paz, luego de que las cámaras del sistema 911 los captaran manipulando el portón de acceso a un complejo de departamentos ubicado en Eufracio Loza al 900. El operador del domo advirtió que los jóvenes intentaban levantar la reja, que terminó desplazada de su eje.

Con las descripciones aportadas desde el centro de monitoreo, los efectivos realizaron un operativo de búsqueda y lograron interceptarlos sobre avenida Patria al 700. En el procedimiento también se secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas en el momento del hecho.

Los adolescentes quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente, mientras se avanza en la investigación sobre lo ocurrido.