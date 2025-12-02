Droga, dinero y una escopeta: resultados del operativo de la FPA en Córdoba

Condiciones reducidas en rutas clave
La Policía de Córdoba advirtió por sectores con bancos densos y pidió extremar las medidas de conducción.
La Policía de Córdoba informó esta mañana la presencia de niebla en dos corredores estratégicos: el Camino de las Altas Cumbres y la autopista Córdoba-Rosario. Los reportes oficiales indican que la visibilidad se encuentra reducida en distintos tramos, especialmente en zonas altas y áreas abiertas de ambas rutas.
Las autoridades recomendaron circular con luces bajas, mantener distancia de seguridad y moderar la velocidad para evitar maniobras bruscas en sectores donde la niebla aparece de forma intermitente. Los avisos continuarán actualizándose según evolucionen las condiciones climáticas.