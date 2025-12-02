Entró a robar en Córdoba y el dueño le disparó en el acto

Un hombre de 34 años fue trasladado este martes al Hospital de Urgencias con una herida de arma de fuego en la zona interna del muslo izquierdo y en la región genital, luego de ser sorprendido dentro de una vivienda ubicada en manzana 61 de barrio 16 de Noviembre.

De acuerdo con la información preliminar, el propietario del domicilio, un hombre de 53 años, encontró al joven dentro del inmueble y efectuó un disparo con una escopeta calibre 16. Personal policial llegó al lugar y secuestró el arma para su peritaje.

El herido fue llevado al hospital en calidad de aprehendido, ya que presentaba un pedido de captura vigente por otra causa.

La fiscalía Distrito 4, Turno 6, a cargo de la Dra. Jorgelina Gutiez, trabaja para establecer las circunstancias en las que comenzó el episodio.