Evacuaron una escuela de Córdoba por el derrame de ácido en un laboratorio

Un importante operativo de seguridad se activó este martes en la escuela IPEM 269 “César Milstein”, ubicada en avenida General Paz 488, en pleno Centro de Córdoba, tras el derrame de una botella con aproximadamente un litro de ácido clorhídrico dentro del laboratorio de la institución.

Como medida preventiva, las autoridades dispusieron la evacuación inmediata de unos 300 alumnos para garantizar su resguardo. Al mismo tiempo, personal especializado del DUAR y efectivos de la Dirección Bomberos ingresaron al área afectada con trajes y equipamiento específico para materiales peligrosos.

Los equipos realizaron tareas de dilución y absorción del ácido para neutralizar el riesgo, y luego efectuaron mediciones ambientales que arrojaron niveles óptimos de oxígeno. Gracias a estos resultados, se determinó que el edificio no presentaba peligro para estudiantes ni docentes, por lo que pudo ser restablecida la normalidad.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas afectadas. En paralelo, continúan las investigaciones internas para establecer con precisión cómo se produjo el derrame en el laboratorio.