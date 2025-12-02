Golpes, patadas y palazos en una violenta pelea en pleno centro

Una violenta pelea callejera quedó registrada por las cámaras y se produjo el lunes pasado en la plaza San Martín de la ciudad de Córdoba, donde se enfrentaron un grupo de jóvenes a golpes de puño y patadas. La filmación fue realizada por un vecino que transitaba por el cruce de las calles Rivadavia y Rosario de Santa Fe, en pleno centro de la capital cordobesa.

En las imágenes puede verse a dos hombres que son agredidos por cinco atacantes.

Si bien se encontraban en inferioridad numérica, los primeros lograron defenderse del embate del grupo. Durante el combate, hubo palazos también y finalmente, tomó intervención el personal policial y se logró la detención de seis hombres y una mujer.

Se investiga cómo se desató la pelea que hizo vivir momentos dramáticos en el sector.