Icho Cruz: Lo atacaron a machetazos y podría perder uno de sus brazos

Un hombre fue atacado a machetazos en un brutal hecho ocurrido en el sur de Punilla y podría perder uno de sus brazos. La víctima cuenta con antecedentes, fue encontrado tirado en la vía pública y fue trasladado hacia el Hospital Sayago de Villa Carlos Paz.

Todo ocurrió sobre la Avenida Perón al 2000 y trascendió que el herido tiene 40 años y sería de apellido González.

Fue atacado con un arma blanca en la vía pública y tendría comprometido un tendón, lo que podría derivar en la amputación de uno de sus brazos. En su declaración, el hombre no quiso decir quién lo atacó ni tampoco se conoció que ocasionó la salvaje agresión.

La justicia investiga un posible «ajuste de cuentas» o una pelea que fue escalando en violencia, hasta que derivó en un salvaje ataque con arma blanca.