Maltrato animal: enterró a cuatro cachorros recién nacidos y fue detenido

Un hombre fue detenido luego de enterrar a cuatro cachorros recién nacidos en una vivienda de la provincia de Tucumán.

Los vecinos denunciaron el hecho ante las autoridades, motivo por el que oficiales de la Comisaría Concepción concurrieron al domicilio ubicado en el barrio Itilco y concretaron el arresto del dueño de los animales, quienes eran inhumados, según la información difundida por el sitio oficial comunicaciontucuman.gob.ar y a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Al momento de arribar al inmueble, los efectivos hallaron a un equipo de la Fundación Huellitas del Alma de Aguilares, que acudieron para rescatar a los perros.

El implicado fue derivado a la seccional y quedó a disposición de la Justicia por la causa caratulada como maltrato animal.