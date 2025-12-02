Salieron del boliche, protagonizaron una pelea, huyeron de la Policía y terminaron detenidos

Tres hombres mayores de edad fueron detenidos en la madrugada de este martes tras una fuga que comenzó en la salida de un boliche y finalizó en Bv. Los Andes al 162, en barrio Cofico. Todo se inició cuando los ocupantes de un Volkswagen Up se vieron involucrados en una pelea con otras personas y, al advertir la presencia policial, decidieron huir realizando maniobras riesgosas por distintas calles de Córdoba.

La persecución derivó en un operativo conjunto en el que intervino personal de la Dirección General de Policía Caminera. En el lugar se efectuaron controles de alcoholemia que confirmaron que el conductor presentaba 1,11 gramos de alcohol en sangre, superando ampliamente el límite permitido. Los dos acompañantes también dieron positivo en las pruebas realizadas.

El Volkswagen Up fue secuestrado y los tres hombres quedaron detenidos, a disposición de la Justicia, mientras se completan las actuaciones correspondientes.