San Antonio de Arredondo: choque dejó a dos adultos y dos niños heridos

En la madrugada del domingo, los bomberos de Icho Cruz fueron alertados sobre un choque vehicular en la zona de San Antonio de Arredondo, minutos después de finalizar las tareas de control y prevención por la creciente del río.

Cuando los móviles arribaron al lugar indicado, encontraron dos vehículos que habían impactado, en circunstancias que aún no fueron establecidas. En la escena trabajó el Servicio de Emergencias Punilla Sur 121, junto a efectivos de la Policía y personal de la Guardia Local de San Antonio de Arredondo, quienes ordenaron la circulación y realizaron las actuaciones de rigor.

El hecho no comprometió la continuidad del operativo previo y las unidades regresaron a base tras finalizar las tareas en la zona.