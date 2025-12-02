Secuestraron tres perros tras el ataque que dejó gravemente herido a un niño

La Patrulla Ambiental llevó a cabo un allanamiento en una vivienda de barrio Los Boulevares tras el ataque que dejó gravemente herido a un niño de la zona. Durante el procedimiento se secuestraron dos perros de raza pitbull y un perro mestizo, señalados en la investigación como los animales involucrados en la agresión ocurrida el domingo.

El operativo se concretó luego de que el menor fuera sometido a una cirugía en el Hospital de Niños, donde permanece internado con lesiones en la cabeza, un brazo y una pierna. De acuerdo a lo declarado por la familia, el niño estaba jugando con su hermano cuando los perros se abalanzaron y lo tiraron al suelo.

Vecinos y familiares relataron que la escena fue desesperante y que el padre del menor logró intervenir para apartar a los animales. La madre denunció que los dueños de los perros no habrían tomado medidas de seguridad y pidió la intervención de la Justicia.

Tras el allanamiento, los tres perros fueron trasladados al Instituto de Zoonosis para su evaluación veterinaria y resguardo sanitario, mientras se avanza con las medidas judiciales para determinar responsabilidades en el hecho.