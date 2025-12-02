Un ACV dejó internado al intendente de Santa Cruz del Lago

El intendente de Villa Santa Cruz del Lago, Omar De Giovanni, sufrió el pasado viernes 28 de noviembre un ACV isquémico, por lo que debió ser internado de urgencia en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Domingo Funes.

Según informó el municipio, la rápida intervención médica permitió estabilizar su cuadro en las primeras horas posteriores al episodio.

De Giovanni se encuentra bajo estricto monitoreo clínico, mientras continúa la evaluación neurológica y el tratamiento correspondiente.

La Municipalidad destacó el trabajo del personal sanitario del Domingo Funes y comunicó que se mantendrá informada a la comunidad ante cualquier novedad relevante sobre la salud del mandatario.