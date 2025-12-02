Un motociclista despistó en la ruta 14 y fue trasladado al Hospital de Carlos Paz

Un motociclista resultó herido este mediodía tras caer en la ruta 14, a la altura del kilómetro 33. Bomberos trasladaron una unidad liviana con tres efectivos hasta el lugar, donde asistieron al conductor que había perdido el control de su vehículo por motivos que aún se desconocen.

El hombre presentaba politraumatismos y recibió atención inicial de la dotación hasta la llegada del servicio de emergencias 121 de Punilla Sur, cuyo personal dispuso su traslado al Hospital de Villa Carlos Paz para estudios y atención médica.

En el operativo colaboraron personal policial y una ambulancia de Punilla Sur.