Un niño iba en bicicleta, chocó contra un FonoBus y sufrió una fractura

Un pequeño de 6 años fue trasladado de urgencia hacia el Hospital de Niños luego de haber chocado su bicicleta contra un colectivo, en un hecho registrado el lunes pasado en horas de la noche en barrio Yapeyú de la ciudad de Córdoba.

A causa del impacto, el menor sufrió una fractura expuesta en su pierna derecha y debió ser intervenido quirúrgicamente.

El siniestro se produjo en la intersección de Sierras Grandes y Costa Rica y trascendió que el interno, perteneciente a la empresa FonoBus, era conducido por un hombre de 36 años de edad.

Vecinos atacaron el colectivo a piedrazos, destrozaron algunas ventanillas y fueron dispersados por el personal policial, que tomó intervención para preservar la escena del accidente.

Se busca establecer cómo se produjo el choque y las responsabilidades en el hecho.