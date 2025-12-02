Una conductora perdió el control y volcó en Parque Síquiman

Una mujer de 73 años volcó esta noche en la intersección de la Ruta E-73 y Avenida 38, en el sector de Villa Parque Síquiman, un tramo semi-rural que conecta con Estancia Vieja y la zona de Tanti. El VW Gol que manejaba terminó apoyado de costado sobre la banquina luego de que la conductora perdiera el control del rodado.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.48, cuando el vehículo se desestabilizó por motivos que aún se investigan. Personal de emergencias llegó pocos minutos después y asistió a la mujer, quien se encontraba consciente y sin lesiones visibles.

Tras la evaluación inicial, los profesionales recomendaron un control clínico para descartar cualquier complicación derivada del vuelco. La mujer viajaba sola al momento del accidente.