Una joven de Malagueño sigue desaparecida desde el 21 de noviembre

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad mantiene activo el protocolo para localizar a Delicia Mamaní Mamaní, de 25 años, quien falta de su hogar en Malagueño desde el 21 de noviembre. La denuncia fue presentada el 23 y desde entonces se trabaja en distintas líneas de investigación.

Delicia es de contextura delgada, tez morocha, cabello largo negro y aproximadamente 1,50 metros de altura. Tiene un lunar visible en un antebrazo y presenta dificultades para caminar, detalles que pueden facilitar su identificación.

Las autoridades solicitaron que cualquier información útil sea comunicada de inmediato a la línea 911 o a los teléfonos 388-6860239 / 388-6828607, además de la posibilidad de acudir a la dependencia policial más cercana.