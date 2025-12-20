Buscan intensamente a una joven de 17 años en Bell Ville

La Fiscalía de Instrucción de 2ª Nominación y la Unidad Judicial de Bell Ville solicitaron colaboración para localizar a Paulina Moyano Montenegro, una joven de 17 años cuyo paradero se desconoce desde este 18 de diciembre, cuando fue vista por última vez en su domicilio de la ciudad.

Según la descripción oficial, la adolescente es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez trigueña, ojos marrones y cabello lacio hasta los hombros con flequillo. Además, posee piercings en la nariz y en el labio inferior. Se indicó que cuenta con antecedentes de salud mental, dato considerado relevante para la búsqueda.

Al momento de ausentarse vestía zapatillas urbanas blancas, calza larga negra y remera de manga corta negra con letras blancas.

Cualquier información puede ser aportada en la Unidad Judicial de Bell Ville a los teléfonos 3537-421035 / 3537-421021, al 351-450000 internos 52801/52802, al correo [email protected], al 101 o en cualquier dependencia policial.