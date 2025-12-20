Carlos Paz: dormía en el Correo, reaccionó con violencia y fue reducido

Un hombre en situación de calle protagonizó un episodio de tensión esta tarde, luego de reaccionar de manera agresiva con efectivos policiales que lo despertaron mientras dormía en el ingreso del Correo Argentino, en pleno centro de la ciudad.

Según se informó, el hombre se encontraba recostado en el lugar y, al ser despertado por los uniformados, se mostró alterado y lanzó intentos de agresión física contra el personal policial. Ante esta situación, fue reducido para evitar mayores riesgos tanto para los efectivos como para terceros.

Tras el procedimiento, se activó el protocolo de salud mental, debido al estado en el que se encontraba la persona. En el lugar se aguardaba la llegada del servicio de emergencias Vittal para su evaluación y asistencia médica.

El hecho generó preocupación entre transeúntes y comerciantes de la zona, dado que ocurrió en un sector de alta circulación peatonal.