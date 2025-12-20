Desarticularon dos fiestas clandestinas con más de 2 mil asistentes

Eventos ilegales bajo la lupa
Desarticularon dos fiestas clandestinas con más de 2 mil asistentesLos encuentros se realizaban sin autorización en barrios El Cerrito y Las Cañitas. Un hombre fue detenido tras agredir al personal interviniente.
En un operativo conjunto, la Policía de Córdoba y Fiscalización y Control CBA desarticularon dos fiestas clandestinas que reunían a más de dos mil personas en distintos puntos de la ciudad.
Los eventos, que carecían de habilitación, se desarrollaban en una vivienda del barrio El Cerrito y en un establecimiento ubicado en Las Cañitas. Durante el procedimiento, un hombre fue detenido luego de agredir al personal actuante.
Además, las autoridades procedieron al secuestro de bebidas alcohólicas, equipos de sonido y consolas de música, elementos que eran utilizados en los encuentros no autorizados.