Desarticularon dos fiestas clandestinas con más de 2 mil asistentes

En un operativo conjunto, la Policía de Córdoba y Fiscalización y Control CBA desarticularon dos fiestas clandestinas que reunían a más de dos mil personas en distintos puntos de la ciudad.

Los eventos, que carecían de habilitación, se desarrollaban en una vivienda del barrio El Cerrito y en un establecimiento ubicado en Las Cañitas. Durante el procedimiento, un hombre fue detenido luego de agredir al personal actuante.

Además, las autoridades procedieron al secuestro de bebidas alcohólicas, equipos de sonido y consolas de música, elementos que eran utilizados en los encuentros no autorizados.